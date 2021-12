Schwerer Start ins neue Jahr: Towers fordern Alba Berlin

Hamburg. Der Auftkat in das neue Jahr hat es für den Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers in sich. Am 2. Januar (18.00 Uhr) kommt es in der Inselparkhalle vor bis zu 2500 erlaubten Zuschauern zum Duell mit Titelverteidiger Alba Berlin. Es folgen die Partien gegen Brose Bamberg (5. Januar) und beim Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn (9. Januar). Der Blick auf die Tabelle zeigt, wie wichtig es für die Hanseaten (8.) wäre, mit einem Erfolg über die punktgleichen Berliner (4.) in die englische Woche zu starten.

Allerdings stellen die Berliner die bislang beste Defensive. Die Hamburger stehen in Sachen Verteidigung zwar kaum schlechter da, doch Trainer Pedro Calles verwies darauf, dass Alba im Rebounding und von der Dreierlinie deutlich besser sei als sein Team. "Das sind für mich die zwei Faktoren, die wir unbedingt unter Kontrolle bringen müssen", sagte der Spanier am Donnerstag in der Hansestadt.

In der vergangenen Spielzeit hatten die Towers den späteren Meister in der Hauptrunde zweimal besiegen können, scheiterten dann aber im Playoff-Viertelfinale mit 0:3 an Alba. Zwar werden die Gäste inzwischen von Israel Gonzalez gecoacht, und auch im Kader hat es Veränderungen gegeben. Dennoch meinte Calles: "An der Philosophie der Berliner hat sich nichts verändert."

