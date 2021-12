HSV-Profi Leibold nach positivem Corona-Test in Quarantäne

Hamburg. Fußball-Profi Tim Leibold vom Zweitligisten Hamburger SV ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und hat sich umgehend in Quarantäne begeben. Das gab der HSV am Donnerstag vor dem Start in seine Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte bekannt. Die HSV-Profis hatten sich nach ihrer kurzen Weihnachtspause am Vormittag dem obligatorischen PCR-Test unterzogen. Die anderen Tests seien negativ gewesen, hieß es vom HSV.

Nur Leibolds Test war positiv. Der 28 Jahre alte Linksverteidiger hätte dem HSV wegen eines Ende Oktober erlittenen Kreuzbandrisses ohnehin noch für mehrere Monate nicht zur Verfügung gestanden.

