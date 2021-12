Veranstaltungen mit Corona-Folgen in mehreren Kreisen

Henstedt-Ulzburg/Kampen/Meldorf (dpa/lno) - Bei mindestens drei Veranstaltungen in Schleswig-Holstein vor und an Weihnachten hat es trotz strenger Auflagen Kontakte mit coronainfizierten Teilnehmern gegeben. Beim umfangreichsten Fall aus der Diskothek "Joy" in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) hat am Donnerstag auch der Nachbarkreis Pinneberg auf die Quarantäneanordnung für alle Gäste vom 24. und 25. Dezember hingewiesen. Bei mindestens einem Gast, der an beiden Abenden in der Diskothek war, sei eine Infektion mit der Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Zuvor hatte der Kreis Segeberg alle Gäste aufgefordert, sich in eine 14 Tage lange Quarantäne zu begeben.

In einen Club in Kampen auf Sylt wurden nach einer Veranstaltung an Weihnachten mit bis zu 120 Teilnehmern bis Mittwoch zwölf Infektionen nachgewiesen. Für die Betroffenen wurde Isolation angeordnet. Ob es sich um die Omikron-Variante handele, werde noch untersucht, sagte eine Sprecherin des Kreises Nordfriesland. Da Gäste nicht verpflichtet seien, Kontaktdaten zu hinterlegen, sei es schwierig, alle ausfindig zu machen.

In Dithmarschen gab es nach Angaben des Kreises bei einer Tanzveranstaltung in Meldorf am 18. Dezember mehrere Infektionen. Nach einem Bericht des NDR feierten rund 900 Menschen. Das Einlass- und Hygienekonzept sei lückenlos dokumentiert, zitierte der Sender den Veranstalter. Eine Kreissprecherin sagte dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag SHZ, die Veranstalter hätten mittlerweile Fehler eingeräumt.

