Bürgerbeauftragte: Erhöhung des Kinderzuschlags zu gering

Kiel. Die schleswig-holsteinische Bürgerbeauftragte Samiah El Samadoni hat die Erhöhung des Kinderzuschlages zum Jahreswechsel als zu gering kritisiert. Der Höchstbetrag des Zuschlags für Familien mit geringem Einkommen steigt zum 1. Januar um 4 Euro pro Kind und Monat auf 209 Euro. "Die Erhöhung des Kinderzuschlages fällt sehr bescheiden aus und passt sich nahtlos an die zu geringe Steigerung der Regelsätze für Kinder bei Hartz IV an", kritisierte El Samadoni am Mittwoch.

Ziel des Kinderzuschlages sei es, das Existenzminimum von Kinder zu sichern, deren Eltern ein zu geringes Einkommen erzielen, um das Existenzminimum der Familie abzudecken. "Mit der vorgenommenen Erhöhung werden die erheblichen Preissteigerungen der letzten Jahre und Monate insbesondere in den Bereichen Miet- und Energiekosten nicht einmal im Ansatz ausreichend berücksichtigt", teilte die Bürgerbeauftragte mit. Sie forderte daher eine Neudefinition des Existenzminimums für Kinder sowie die Einführung einer einzigen Leistung, um das Existenzminimum abzusichern.

Viele Eltern überblickten die Hilfsangebote wie Wohngeld, Kinderzuschlag, Kindergeld und Unterhaltsvorschuss nicht mehr, kritisierte sie. Als positiv bewertete El Samadoni den Plan der Bundesregierung, eine neue Kindergrundsicherung einzuführen.

© dpa-infocom, dpa:211229-99-533603/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg