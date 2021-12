Brände Brand in Plöner Altstadt: 15 Menschen in Sicherheit gebracht

Plön. Fast 100 Feuerwehrleute sind am Mittwochmorgen bei einem Dachstuhlbrand in der Altstadt von Plön (Kreis Plön) im Einsatz gewesen. Wie die Feuerwehr mitteilte, war in einem Handwerksbetrieb aus bislang unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Im Zuge der Löscharbeiten wurde entschieden, die anliegenden Gebäude zum Schutz der Bewohner zu evakuieren. Insgesamt 15 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens gab es zunächst keine Angaben. Laut Feuerwehr wurde niemand verletzt.

© dpa-infocom, dpa:211229-99-531840/2

