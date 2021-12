Neblig-trübes Wetter im Norden

Kiel/Hamburg. Trübes und nebliges Wetter erwartet die Menschen in Schleswig-Holstein und Hamburg am Mittwoch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist teils mit Sichtweiten von unter 150 Metern zu rechnen. Morgens kann es durch überfrierende Nässe streckenweise noch glatt sein. Im Tagesverlauf kommt es örtlich zu Sprühregen. Dabei werden Höchsttemperaturen von zwei bis fünf Grad erreicht. Am Abend wehen an der Nordsee vereinzelt Böen um 55 Kilometer pro Stunde aus südwestlicher Richtung.

In der Nacht zum Donnerstag werden stärkere Wolken und zeitweise auch Regen oder Sprühregen erwartet. An der Küste bleibt es windig. Bei ein bis vier Grad wird es kaum kühler.

© dpa-infocom, dpa:211229-99-530426/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg