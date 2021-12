Kriminalität Haftbefehl: 73-Jähriger am Flughafen Hamburg gestoppt

Hamburg/Berlin. Wegen eines vorliegenden Haftbefehls ist ein 73 Jahre alter Reisender am Montag am Hamburger Flughafen gestoppt worden. Bei seiner Rückkehr aus Dubai wurde festgestellt, dass der Deutsche durch die Staatsanwaltschaft Berlin gesucht wird, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit.

Der Mann war wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 1500 Euro verurteilt worden. Da er sich verborgen gehalten hatte, wurde der Haftbefehl erlassen. Die Strafe wurde nun vor Ort bezahlt und so entging der Passagier einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen. Seiner Weiterreise stand damit laut Bundespolizei nichts mehr im Wege.

