Brennende Kerzen am Tannenbaum verursachen Wohnungsbrand

Ahrensburg. Kerzen an einem Weihnachtsbaum haben am Montagabend in Ahrensburg (Kreis Stormarn) einen Wohnungsbrand verursacht. Ein aufmerksamer Nachbar habe die Gefahr bemerkt und rechtzeitig sowohl die 95-jährige Bewohnerin der Wohnung als auch alle anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses sowie die Rettungskräfte informiert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Seniorin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Durch das Feuer ist die Wohnung der 95-Jährigen aktuell unbewohnbar. Tannenbaum, umstehendes Mobiliar, der Fußboden und Teile der Wände sind den Angaben zufolge beschädigt worden. Die übrigen Bewohner des Hauses konnten wieder zurück in ihre Wohnungen, nachdem die Feuerwehr gelüftet hatte.

© dpa-infocom, dpa:211228-99-522546/3

