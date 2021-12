Schleswig-Holstein, Hamburg: Mildes Winterwetter erwartet

Hamburg/Kiel. Nach einem Start mit Glatteis am Dienstag wird das Wetter im Norden milder. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, werden Temperaturen von bis zu vier Grad an der dänischen Grenze und bis zu sechs Grad in Hamburg erwartet. Dabei ist es den ganzen Tag meist bedeckt und zeitweise regnerisch. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es trüb, gebietsweise ist den Meteorologen zufolge mit Nebel zu rechnen. Die Temperaturen sinken dann auf etwa zwei Grad.

