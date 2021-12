Als leidenschaftlichen Parlamentarier bezeichnet sich FDP-Fraktionschef Vogt. Der 37-Jährige trat vor vier Jahren die Nachfolge von Wolfgang Kubicki an. Ein Ministeramt steht nicht auf Vogts Wunschzettel.

Jahreswechsel FDP-Fraktionschef Vogt strebt kein Regierungsamt an

Kiel. Schleswig-Holsteins FDP-Landtagsfraktionschef Christopher Vogt strebt kein Ministeramt an. "In ein Regierungsamt zieht es mich nicht", sagte Vogt der Deutschen Presse-Agentur. "Ich bin leidenschaftlicher Parlamentarier und wir haben für die Regierung zum Glück ausreichend qualifizierte Leute." Die Nord-Liberalen regieren im Norden seit 2017 in einer Jamaika-Koalition mit CDU und Grünen.

Der Vater von zwei Töchtern muss nach eigenen Angaben auch nicht bis ins Rentenalter Berufspolitiker sein. Der 37-Jährige ist Wirtschaftsingenieur. "Ich habe mal etwas studiert, mit dem man auch außerhalb der Politik was Interessantes machen kann."

Vogt wurde bereits mit 25 Jahren Landtagsabgeordneter in Kiel. Ende 2017 wurde er Nachfolger von Wolfgang Kubicki als Fraktionschef im Landtag. Zuvor war er bereits ein knappes halbes Jahr lang Parlamentarischer Geschäftsführer.

