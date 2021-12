Polizei nimmt Betrüger bei Kontrolle am Husumer Bahnhof fest

Husum. Bei einer Kontrolle am Bahnhof in Husum (Kreis Nordfriesland) haben Polizisten einen gesuchten Betrüger festgenommen. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung am Freitagabend stellten die Beamten fest, dass gegen den 45-Jährigen ein Haftbefehl und zwei Aufenthaltsermittlungen vorlagen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Weil der Mann die festgelegte Geldstrafe in Höhe von 481 Euro nicht zahlen konnte, wurde er in ein Gefängnis gebraucht. Dort muss er 40 Tage bleiben.

© dpa-infocom, dpa:211227-99-514345/2

