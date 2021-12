Ältere Frau angefahren: Identität noch immer unbekannt

Bad Schwartau. Auch zwei Tage nach einem Unfall mit einer lebensgefährlich verletzten Fußgängerin steht die Identität des Unfallopfers noch nicht fest. Es gebe bislang keine Hinweise darauf, wer die Frau sei, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die den Angaben zufolge 70 bis 80 Jahre alte Frau war am 25. Dezember beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst worden. Nach Polizeiangaben war sie an einer für sie rot zeigenden Fußgängerampel auf die Fahrbahn getreten.

Nähere Angaben erhoffen sich die Ermittler von einer ebenfalls unbekannten Begleiterin des Unfallopfers. Diese Frau habe den Unfallhergang nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler beobachtet, sich aber vom Unfallort entfernt, sagte der Sprecher. Außerdem bitten die Beamten nochmals Menschen, die seit Samstagmittag eine ältere Frau aus dem Großraum Lübeck oder Bad Schwartau und Umgebung vermissen, sich bei der Polizei zu melden.

© dpa-infocom, dpa:211227-99-514092/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg