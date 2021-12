Nachholspiel Norderstedt gegen Holstein Kiel II im Februar

Norderstedt. Das Nachholspiel in der Fußball-Regionalliga Nord zwischen Eintracht Norderstedt und Holstein Kiel II ist neu terminiert worden. Die Partie findet am 6. Februar 2022 (14.00 Uhr) im Norderstedter Edmund-Plambeck-Stadion statt, teilten beide Vereine am Montag mit. Ursprünglich wären die Jungstörche aus Kiel erst am 20. Februar 2022 mit einem Heimspiel gegen Teutonia 05 Ottensen aus der Winterpause gestartet.

