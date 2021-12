Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 146,4

Kiel. In Schleswig-Holstein sind am zweiten Weihnachtstag 403 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages gemeldet geworden. Das sind deutlich mehr als eine Woche zuvor, als 229 neue Fälle ermittelt wurden. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Sonntag bei 146,4 - nach 140,9 am Samstag. Eine Woche zuvor hatte sie bei 168,2 gelegen. Die aktuellen Zahlen können feiertagsbedingt nur eingeschränkt belastbar sein.

Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100.000 Menschen in Kliniken gekommen sind, blieb konstant auf 3,44 - wie auch an den drei Tagen zuvor. Im Krankenhaus lagen den Angaben zufolge 184 Covid-Patienten - ebenfalls wie an den drei Tagen zuvor. 56 Covid-19-Schwerkranke wurden auf Intensivstationen betreut. Diese Anzahl blieb unverändert seit Mittwoch. Es gab keinen weiteren Todesfall, die Zahl der Corona-Toten im Land seit Beginn der Pandemie liegt somit weiterhin bei 1871.

Im Vergleich der Städte und Kreise liegt bei der Sieben-Tage-Inzidenz Flensburg jetzt an der Spitze - mit 199,0. Herzogtum Lauenburg folgt mit 195,8 und danach Dithmarschen mit 193,6. Den niedrigsten Wert gibt es in Steinburg - dort lag er bei 80,3.

© dpa-infocom, dpa:211227-99-512028/2

