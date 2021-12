Ein Arbeiter schließt die Elektronik eines Containers, in dem eine Impfstation eingerichtet ist, an.

Hamburg. Mutmaßliche Impfgegner haben den Container einer Impfstation im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel beschmiert. In schwarzer Schrift steht an mehreren Stellen "Denn sie wissen nicht was sie tun". Zudem seien die QR-Codes zum Anmelden übermalt worden, sagte ein Mitarbeiter am Mittwoch. An der Station bietet eine Klinik seit einigen Wochen Erst- Zweit- und Auffrischungsimpfungen sowie Tests an.

