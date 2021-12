Kriminalität Beteiligung am Schmuggel von Kokain: Drei Männer in Haft

Hamburg. Wegen Beteiligung am Schmuggel von mehr als 1,5 Tonnen Kokain haben Polizei und Zoll drei Männer in Hamburg festgenommen. Die Beschuldigten im Alter von 42, 49 und 56 Jahren säßen seit vergangener Woche in Untersuchungshaft, hieß es am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Hamburg, Polizeidirektion Lübeck und dem Zollfahndungsamt Hamburg. Die drei Behörden sind an der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift beteiligt.

Die Verhaftungen stehen den Angaben zufolge im Zusammenhang mit einem Drogenfund auf einer Jacht, die im Januar 2020 von der portugiesischen Polizei vor der Küste des Landes aufgebracht worden war. An Bord des Schiffes hatten die Beamten 1687 Kilogramm Kokain aus Brasilien sichergestellt. Das Rauschgift war in 82 Sporttaschen verpackt. Wegen des Schmuggels wurden in Portugal bereits zwei Männer zu neun und elfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Sie verbüßen ihre Strafen seit April 2021.

© dpa-infocom, dpa:211222-99-478693/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg