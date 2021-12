Brände Außenhalle von Restaurant in Flammen: Niemand in Gefahr

Hamburg. In einer Außenhalle eines Gastronomiebetriebs in Hamburg-Ohlsdorf ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Die 10 mal 20 Meter große Halle brenne in voller Ausdehnung, sagte ein Feuerwehrsprecher. Menschen seien nicht in Gefahr. Die Feuerwehr war mit rund 60 Mann im Einsatz. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:211222-99-475022/2

