Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister und Präsident des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg, spricht in der Landespressekonferenz (LPK) nach der Senatssitzung zur Corona-Lage im Rathaus.

Bundesregierung Großveranstaltungen auch in Hamburg ohne Publikum

Hamburg. Angesichts der sich verbreitenden Omikron-Variante wird es Großveranstaltungen auch in Hamburg in Kürze nur noch ohne Zuschauer geben. Der Senat werde einen entsprechenden Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz umsetzen, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Dienstagabend nach Beratungen der Länderchefs mit dem neuen Bundeskanzler. Ab wann genau die Regelung greife, werde noch abgestimmt.

"Wir haben gemeinsam festgestellt, dass die Lage in der Pandemie kritisch ist, weil wir eine Omikron-Varinate bei uns haben, die vermutlich schon weiter verbreitet ist als viele vermuten", sagte Tschentscher. Ziel der MPK sei es gewesen, "in Deutschland möglichst einheitlich vorzugehen".

Ferner sei das Ziel vereinbart worden, "bis Ende Januar sogar weitere 30 Millionen Booster-Impfungen" durchzuführen, sagte er. Hamburg werde dabei auch die neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission umsetzen, künftig schon nach drei Monaten eine Auffrischungsimpfung zu verabreichen.

Schon vor der MPK hatte der rot-grüne Hamburger Senat Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene, eine Sperrstunde in der Gastronomie und ein Tanzverbot beschlossen, das der Schließung von Clubs und Diskotheken gleichkommt. Auch bei der MPK seien entsprechende Beschlüsse gefasst worden. "Die Entscheidungen, die wir getroffen haben, sind in völliger Übereinstimmung mit der Ministerpräsidentenkonferenz", sagte Tschentscher.

