Schlie dankt Bürgern für Verhalten in der Pandemie

Kiel. Landtagspräsident Klaus Schlie hat den Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteinern für ihre Geduld und den Zusammenhalt in der Corona-Pandemie im Land gedankt. Zugleicht rief der CDU-Politiker in seiner letzten Weihnachts- und Neujahrsbotschaft als Parlamentspräsident zu Zuversicht auf. Schlie, der zur Landtagswahl am 8. Mai nächsten Jahres nach 10-jähriger Präsidentschaft und 25-jähriger Parlamentszugehörigkeit nicht wieder antritt, würdigte darüber hinaus den Einsatz aller Beschäftigten im Gesundheits- und Rettungswesen, bei Polizei und Feuerwehr sowie in gesellschaftlich unentbehrlichen Einrichtungen.

"Erneut müssen wir auf größere Feiern und Zusammenkünfte verzichten und weiterhin Geduld und Disziplin im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus an den Tag legen", hieß es in Schlies Botschaft. "Nach fast zwei Jahren der Einschränkungen ist es herausfordernd, nicht mürbe zu werden. Vielleicht ist aber gerade Weihnachten eine Zeit, aus der wir wieder Kraft und Zuversicht schöpfen können."

Schleswig-Holstein sei trotz allem bisher gut durch die Pandemie gekommen. "Das verdanken wir vor allem dem hohen Maß an Gemeinsinn und Verständnis einer und eines jeden einzelnen von Ihnen", schrieb Schlie. "Wenn wir uns hier im Norden dieses Engagement und diesen Zusammenhalt bewahren, dann bin ich sicher, dass wir auch alle weiteren Herausforderungen, die uns möglicherweise noch erwarten, gemeinsam meistern werden und gestärkt aus dieser Krise hervorgehen."

