Lebenslange Haft für Mord an Freundin

Lübeck. Wegen Mordes an seiner Freundin hat das Landgericht Lübeck am Montag einen heute 24 Jahre alten Mann zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der aus dem Irak stammende Angeklagte seine damals 28 Jahre alte Freundin im Februar 2019 mit 34 Messerstichen getötet hatte. Er war deshalb im November 2019 von einer anderen Kammer des Landgerichts wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hatte dieses Urteil auf Revision der Nebenklage aufgehoben und an das Landgericht zur erneuten Verhandlung zurückverwiesen.

