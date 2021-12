Ameisen-Skulptur an der Elbchaussee erneut beschädigt

Hamburg. Die Ameisen-Skulptur an der Elbchaussee, die an das Gedicht "Die Ameisen" von Joachim Ringelnatz erinnert, ist erneut beschädigt worden. Eine der beiden Ameisen aus Bronze ist verschwunden, von ihr ist nur noch ein Bein übrig. Die Hamburger Alfred Toepfer Stiftung hatte das Kunstwerk 2014 in Erinnerung an die bekannten Ringelnatz-Verse als Denkmal eingeweiht. Ansgar Wimmer von der Stiftung sagte am Montag im Gespräch mit NDR 90,3, man wolle nicht aufgeben und - falls die Ameise nicht zurückgegeben werde - ein Duplikat aufstellen. Auf jeden Fall werde man eine Strafanzeige stellen. In den vergangenen Jahren war das Kunstwerk schon einige Male zerstört worden.

Der Künstler Peter Schröder hatte die Ameisen aus Bronze gefertigt und auf eine Granitplatte gesetzt. Darunter ist das Ringelnatz-Gedicht auf einer Kupferplatte eingraviert: "In Hamburg lebten zwei Ameisen, die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh. Und da verzichteten sie weise, dann auf den letzten Teil der Reise."

© dpa-infocom, dpa:211220-99-456391/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg