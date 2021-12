Steinhauser verlässt SG Flensburg-Handewitt im Sommer

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen.

Hamburg. Handball-Profi Marius Steinhauser verlässt den Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt im Sommer nächsten Jahres. Auf die vorzeitige Trennung haben sich beide Seiten geeinigt, teilte der Verein am Montag mit. Sein Vertrag beim Vizemeister wäre ursprünglich bis Sommer 2023 gelaufen. Der Rechtsaußen wechselt zum Ligarivalen TSV Hannover-Burgdorf und erhält dort einen Zweijahresvertrag.

Steinhauser beendet sein Engagement in Flensburg nach fünf Jahren. "Gerne möchte ich mehr Verantwortung übernehmen und den nächsten Schritt für mich gehen und so meine sportlichen Ziele weiter verfolgen", sagte der gebürtige Karlsruher über seinen Wechsel.

Steinhauser erzielte in der Bundesliga bislang 266 Tore in 224 Spielen. Von 2016 bis 2019 gewann er viermal in Serie die deutsche Meisterschaft. Zunächst zweimal mit den Rhein-Neckar Löwen, anschließend zwei weitere Male mit den Flensburgern.

