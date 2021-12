Notfälle 55-Jährige stirbt nach Sturz mit Auto in See

Pönitz. Eine 55 Jahre alte Autofahrerin ist bei Pönitz im Kreis Ostholstein mit ihrem Auto über eine 25 Meter hohe Böschung in einen See gestürzt. Die Frau sei trotz Reanimation noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei am Montag mit. Nach bisherigen Erkenntnisse hatte die 55-Jährige am Sonnabend auf der Bundesstraße 432 wegen gesundheitlicher Probleme plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, geriet in den Gegenverkehr und stürzte eine Böschung hinunter. Zur endgültigen Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Lübeck eine Obduktion angeordnet.

© dpa-infocom, dpa:211220-99-452794/2

