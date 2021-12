"Stille Nacht" von Drehleiter: Feuerwehraktion zum Advent

Pinneberg. Weihnachtsständchen aus luftiger Höhe: Mehrere Feuerwehren im Kreis Pinneberg haben am Sonntagnachmittag eine musikalische Adventsaktion für die Bevölkerung veranstaltet. Die Idee dazu hatte ein Kamerad mit Trompete aus Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg), wie die Feuerwehr mitteilte. Er wollte anlässlich des vierten Advents den Weihnachtsklassiker "Stille Nacht, heilige Nacht" aus dem Korb einer Drehleiter für die Bevölkerung spielen. Seiner Idee folgten im Kreisgebiet mehr als zehn Feuerwehren.

In Barmstedt spielten zwei Trompeter vom Posaunenchor der Evangelischen Gemeinschaft das Lied. Rund 80 Menschen hörten auf dem Marktplatz ergriffen zu. Nach "Stille Nacht, heilige Nacht" erklangen noch ein paar andere Weihnachtslieder von der Drehleiter. Wegen Corona könne man leider keinen Glühwein gemeinsam trinken gehen, sagte ein Feuerwehrmann nach dem kleinen Konzert zu den Anwesenden.

Ähnliche Aktionen fanden nach Angaben eines Feuerwehrsprechers auch in Pinneberg, Elmshorn, Quickborn, Wedel und anderen Orten statt. Auch auf Helgoland, das zum Kreis Pinneberg gehört, sollten Weihnachtslieder gespielt werden. "Wir wollten ein bisschen Zuversicht und Hoffnung in die Bevölkerung geben", sagte Kreisfeuerwehrsprecher Dennis Renk. Von den Musikeinlagen will der Feuerwehrverband ein Video veröffentlichen.

