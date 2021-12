Brände Verletzte durch Brand in Wohnhaus

Henstedt-Ulzburg. Aus einem brennenden Wohnhaus in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) haben Polizei und Feuerwehr drei Menschen gerettet. Zwei von ihnen wurden schwer verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Als die Einsatzkräfte am Samstagabend eintrafen, habe ein Zimmer im Obergeschoss in voller Ausdehnung gebrannt. Flammen schlugen aus dem Dach.

Polizisten hatten bereits einen Bewohner aus dem Erdgeschoss gerettet. Die Feuerwehr holte mit Hilfe von Leitern einen weiteren Mann aus dem Obergeschoss. Ein Trupp mit Atemschutzgeräten ging in die brennende Wohnung und konnte einen dritten Bewohner in Sicherheit bringen. Die beiden Männer aus dem Obergeschoss seien ins Krankenhaus gebracht worden. Ob der Bewohner aus dem Erdgeschoss unverletzt blieb, konnte der Sprecher nicht sagen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern nach Angaben der Polizei noch an.

