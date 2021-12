E-Scooter-Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Hamburg. Ein E-Scooter-Fahrer ist bei einem Unfall in Hamburg lebensgefährlich verletzt worden. Der 25-Jährige habe trotz einer für ihn Rot zeigenden Ampel am frühen Samstagmorgen eine Kreuzung gequert, teilte die Polizei Hamburg am Sonntag mit. Dabei sei er mit einem Transporter zusammengestoßen und gestürzt. Der Mann erlitt demnach lebensgefährliche Kopfverletzungen. Da der Verdacht bestand, dass der E-Scooter-Fahrer Alkohol getrunken hatte, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der 50 Jahre alte Fahrer des Transporters blieb unverletzt.

