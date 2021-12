Towers-Coach moniert trotz Sieg: "Zu viele Turnovers"

Hamburg. Towers-Coach Pedro Calles ist nach dem 100:88 (53:50)-Erfolg seiner Basketballer in der Bundesliga-Partie bei s. Oliver Würzburg seiner kritischen Haltung treu geblieben. Zwar gratulierte der Spanier seinen Profis zum siebten Erfolg im elften Punktspiel, räumte aber trotz des erneut dreistelligen Ergebnisses und zwölf Rebounds ein: "Dennoch müssen wir in der Offensive insgesamt besser auf den Ball aufpassen: 17 Turnover sind viel zu viel."

Allerdings verwies Calles auf die schwierige Situation für sein Team, nachdem sich die Gastgeber am vergangenen Montag von Trainer Denis Wucherer getrennt hatten. Man habe nicht gewusst, worauf man sich einstellen muss, verriet der Coach.

Ähnlich äußerte sich Caleb Homesley. "Wir wussten, dass sie nach vier Niederlagen in Folge hungrig sein werden." Der am Ende mit 22 Punkten beste Hamburger Werfer verwies zudem auf die wechselnden Verteidigungsvarianten der Würzburger, mit denen sein Wirkungskreis als Spielmacher eingeschränkt werden sollte. "Da haben sie in der ersten Hälfte einen wirklich guten Job gemacht. Ich musste mich zusammen mit dem Team in der zweiten Halbzeit daran anpassen. Das ist uns gelungen. Wir haben gekämpft und den Sieg geholt."

