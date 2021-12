Midyatli gratuliert Merz

Die schleswig-holsteinische SPD-Vorsitzende Serpil Midyatli spricht in Kiel.

Kiel. Die schleswig-holsteinische SPD-Vorsitzende Serpil Midyatli hat Friedrich Merz zu dessen Sieg bei der Mitgliederbefragung der CDU über den Parteivorsitz gratuliert. Die CDU sei eine wichtige Partei, die in Ländern und Kommunen Verantwortung trage, teilte Midyatli am Freitag mit. "Deshalb ist es gut für Deutschland, wenn sich das Machtvakuum an ihrer Spitze auflöst."

Die Richtungsdebatte zwischen Parteiführung und Basis scheint aus Midyatlis Sicht mit der Wahl von Merz allerdings nicht entschieden. "Parteivertreter wie Ministerpräsident Daniel Günther, die sich in der Vergangenheit eher von Merz abgegrenzt haben, müssen jetzt ihr Verhältnis zu ihm klären." Die Frage sei, ob künftig der politische Kurs und das Programm von Friedrich Merz von der gesamten CDU getragen werde.

