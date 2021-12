DFL setzt Spieltage 22 bis 27 für Nord-Zweitligisten an

Hamburg. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Freitag die Spieltage 22 bis 27 in der 2. Bundesliga zeitgenau festgelegt. Dabei tritt der aktuelle Tabellenführer FC St. Pauli am 12. Februar 2022 (20.30 Uhr) zum Spitzenspiel beim SSV Jahn Regensburg an. Am 20. Februar (13.30 Uhr) gastiert Hannover 96 zum Nordderby am Millerntor. Stadtrivale Hamburger SV empfängt unter anderem am 27. Februar (13.30 Uhr) den SV Werder Bremen zum Nordderby und tritt eine Woche später (5. März, 20.30 Uhr) zum Verfolgerduell beim 1. FC Nürnberg an.

Holstein Kiel hat im Februar und März zwei Nordduelle zu bestreiten. Am 25. Februar (18.30 Uhr) steht für die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp das Gastspiel bei Hannover 96 auf dem Programm, ehe es am 11. März (18.30 Uhr) für die Schleswig-Holsteiner zum Ostsee-Derby beim FC Hansa Rostock nach Mecklenburg-Vorpommern geht.

