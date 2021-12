SG-Coach Machulla beklagt trotz Siegs die Angriffsleistung

Maik Machulla gestikuliert an der Seitenlinie.

Flensburg. Trotz des Acht-Tore-Siegs der SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Bundesliga über den Pokalsieger TBV Lemgo Lippe war SG-Trainer Maik Machulla nicht ganz zufrieden. Sein Team habe die "unglaublich gute Abwehrarbeit" in der Offensive nicht umgesetzt, sagte 44-Jährige nach dem 27:19-Erfolg am Donnerstagabend. "Wir haben im Angriff zu viel liegen gelassen und waren nicht konsequent genug", sagte Machulla.

Rückhalt in der Flensburger Abwehr war der dänische Schlussmann Kevin Möller, der insgesamt 20 Bälle abwehrte. Als die Partie zehn Minuten vor Schluss bereits entschieden war, gab Machulla den Ersatzkräften Spielminuten. So kam auch der 37 Jahre alte Standby-Profi Michael Müller zu seinem ersten Saisontor.

Am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) geht es für die SG zum Tabellen-Vorletzten HBW Balingen-Weilstetten. Da Hampus Wanne aus familiären Gründen erneut fehlt und dessen Ersatzmann Emil Jakobsen wegen Wadenproblemen gegen Lemgo nur bei den Siebenmeter-Würfen eingesetzt wurde, droht ein Problem auf Linksaußen. "Ich habe drei Kreisläufer. Mal gucken, wer das lockerste Handgelenk hat", sagte Machulla lächelnd. Allerdings musste das Handgelenk von Nationalmannschafts-Kapitän Johannes Golla nach dem Spiel mit Eis gekühlt werden.

