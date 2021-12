Veranstaltungswirtschaft: Sonderbeauftragten im Ministerium

Hamburg/Berlin. Die deutsche Veranstaltungsbranche hat mit Blick auf notwendige Förderprogramme und langfristige Perspektiven einen Sonderbeauftragten in der neuen Bundesregierung gefordert. "Wir brauchen eine Einflussnahme und ein klares Ohr für das, was die Praxis braucht", sagte Jens Michow, Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, am Donnerstag in Hamburg dazu.

Der Sonderbeauftragte soll praxisnah dafür sorgen, dass langfristige Perspektiven und Planungen wieder möglich sind, auf die Branche zugeschnittene Sonderprogramme - auch aus EU-Mitteln - möglich gemacht werden und bundesweit einheitliche Vorgaben existieren. Zudem hofft die Branche mindestens auf eine Verlängerung der Staatshilfen bis Ende 2022.

"Unsere Branche gehört zu den von Corona am schwersten betroffenen Wirtschaftszweigen. Umsatzeinbrüche von 75 bis 90 Prozent sind keine Seltenheit", sagte Timo Feuerbach, Geschäftsführer des Europäischen Verbandes der Veranstaltungs-Centren. Vor Corona habe die Branche rund 1,1 Millionen Menschen beschäftigt und einen Direktumsatz von 81 Milliarden Euro gemacht. Sie gilt damit als sechstgrößte Wirtschaftsbranche in Deutschland.

Dem Ifo-Institut zufolge lag der Geschäftsklima-Index für die Branche im Oktober bei minus 26. Zum Vergleich: Die deutsche Wirtschaft sortierte sich über alle Wirtschaftszweige hinweg bei plus 11 ein. Die Branche blicke damit ähnlich skeptisch in die Zukunft wie die Reise- und Tourismusbranche, sagte Klaus Wohlrabe, stellvertretender Leiter des Ifo-Zentrums.

© dpa-infocom, dpa:211216-99-407735/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg