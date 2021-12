2021 war ein gutes Jahr für die Landesmuseen SH

Schleswig. Für die Museen der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf ist das Jahr 2021 trotz Corona ein erfolgreiches gewesen, was die Besucherzahlen als auch die wirtschaftliche Situation angeht. Bis einschließlich November besuchten 427.057 Menschen die Häuser und Freilichtmuseen, wie die Stiftung am Donnerstag mitteilte. Das waren trotz des mehrmonatigen Lockdowns bis Ende März sowie der Absage von Großveranstaltungen wie des Gottorfer Landmarkts nur etwa 20.000 weniger Besucher als im Vergleichszeitraum 2019. Im ersten Coronajahr 2020 waren es 288.825.

Das Haushaltsjahr 2021 wird die Stiftung den Angaben zufolge insgesamt mit einem positiven Ergebnis abschließen. Im auslaufenden Jahr verantwortete die Stiftung demnach für ihre Museen einen Gesamtetat von rund 17,7 Millionen Euro. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 14,1 Millionen Euro laufender Haushalt sowie 3,6 Millionen Euro Investitionshaushalt. Der Betriebskostenzuschuss des Landes für den laufenden Haushalt betrug rund 10,26 Millionen Euro. Etwa 24 Prozent ihres Gesamtetats konnte die Stiftung im laufenden Haushalt selbst finanzieren. Es wurden eigene Erlöse in Höhe von rund 2,7 Millionen Euro erwirtschaftet. 2022 steigt der Landeszuschusses um 215.000 Euro auf 10,47 Millionen Euro.

Publikumsmagneten waren 2021 erneut das Wikingermuseum Haithabu mit 158.720 besuchern und das Freilichtmuseum Molfsee mit dem am 31. März eröffneten "Jahr100Haus". Von April bis Ende November besuchten mehr als 130.000 Interessierte das neue Ausstellungshaus oder pilgerten ins Freigelände, um auf dem 40 Hektar großen Areal die 60 historischen Häusern aus dem 16. bis 20. Jahrhundert zu betrachten.

Nach dem Abschluss des Molfseer Neubauprojekts gehen die Vorbereitungen für die Realisierung des Masterplans auf der Museumsinsel Schloss Gottorf 2022 in ihre entscheidende Phase. Letzte notwendige Bauvoruntersuchungen werden den Angaben zufolge im Herbst stattfinden, im Frühjahr 2023 beginnt die Errichtung des Erweiterungsbaus. Der Neubau wird alle Serviceeinrichtungen der Landesmuseen in sich vereinen, in der obersten Etage soll zudem mit seitlichem Blick auf die Schlei ein Restaurant entstehen. Der Masterplan-Abschluss ist für den Jahreswechsel 2027/2028 geplant.

Zu den bedeutenden Ausstellungen im nächsten Jahr gehört "Moby Dick und Röhrenkatze. 50 Jahre Kulturring", die vom 31. März bis 30. Oktober in der Reithalle auf Schloss Gottorf in Schleswig zu sehen ist. Die große Sonderausstellung beginnt mit mehr als zwei Jahren Corona bedingter Verspätung. 2020 war die Ausstellung schon einmal auf 800 Quadratmetern komplett aufgebaut worden - wegen des im März 2020 verhängten ersten Lockdowns konnte sie jedoch nie eröffnet werden.

Bis zum 30. Januar ist zudem in der Reithalle noch die Ausstellung "Farbrausch. Christopher Lehmpfuhl" zu sehen. Die in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler konzipierte monographische Werkschau zeigt Arbeiten aus 25 Schaffensjahren Lehmpfuhls. Bisher wurden seit der Eröffnung Ende April mehr als 21.000 Besucherinnen und Besucher in der Schau gezählt.

Zudem sollen im kommenden Jahr wieder größere Freiluftveranstaltungen wie der Gottorfer Landmarkt, der Frühjahrsmarkt in Haithabu oder der Herbstmarkt in Molfsee stattfinden.

Die Landesmuseen setzen auch ihre Digitaloffensive fort: Ab sofort können Interessierte unter zeitmaschine.schloss-gottorf.de virtuell in die Geschichte von Schloss Gottorf eintauchen - bequem von zuhause aus. Die Zeitmaschine betrachtet Kunst, Kultur, Geschichte und Archäologie über die Museumsgrenzen hinaus und soll neue Perspektiven eröffnen. In sechs digitalen Panoramen "Römische Kaiserzeit", "Mittelalter", "Renaissance", "Barock", "Gottorfer Wunderkammer" und "Zeit des Wandels" werden prägende Themen rund um den Gottorfer Kosmos erzählt.

