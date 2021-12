Holsteins Rapp: FC St. Pauli steht verdient auf Platz eins

Kiel. Holstein Kiels Trainer Marcel Rapp sieht den Nordrivalen FC St. Pauli als klaren Kandidaten für den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga an. "Wenn sie auf dem Niveau weiterspielen, werden sie am Saisonende unter den ersten Zwei landen", sagte der Coach der KSV Holstein am Donnerstag mit Blick auf das Nordderby im Holstein-Stadion (Freitag, 18.30 Uhr/Sky) über den Spitzenreiter der 2. Liga. "St. Pauli ist sehr variabel und eine wirklich gute Mannschaft, die verdient auf dem ersten Platz steht", lobte der 42-Jährige den letzten Punktspiel-Gegner des Jahres.

Dennoch geht der Ole-Werner-Nachfolger davon aus, dass sein derzeit lediglich auf Rang 15 stehendes Team im Derby nicht chancenlos sein wird. "Wir spielen zwar nicht ,Wünsch Dir was', aber ein Heimsieg gegen St. Pauli wäre natürlich toll, denn dann kann man einfacher in die Winterpause gehen", sagte der Coach, der gegen die Hanseaten neben den Langzeitverletzten Ahmet Arslan, Marco Komenda (beide im Aufbautraining) und Noah Awuku (Kreuzbandriss) auch Linksverteidiger Johannes van den Bergh (Mittelhandbruch) ersetzen muss.

Unmöglich sei ein Erfolgserlebnis gegen das punktbeste Team der 2. Liga anno 2021 allein schon deshalb nicht, weil das Leistungsvermögen der meisten Teams "eng beieinander" liege. "Seit ich hier bin, gab es kein Spiel, in dem wir wirklich klar unterlegen waren. Deshalb glaube ich auch, dass wir dem FC St. Pauli Paroli bieten können", meinte Rapp weiter. Voraussetzung sei allerdings eine solide Defensive, die die drittschlechteste Hintermannschaft in dieser Saison (schon 30 Gegentore) zu oft nicht hinbekommen haben, wie Rapp selbstkritisch anmerkte: "In der Summe gab es zu viele Gegentore."

