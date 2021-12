Trübe Aussichten zum Wochenende

Hamburg/Kiel. In den kommenden Tagen bleibt es im Norden zwar mild, aber auch weitestgehend trüb und bewölkt. Am Donnerstag könne es vor allem Richtung Ostseeküste aber noch größere Auflockerungen geben, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Temperatur-Höchstwerte liegen zwischen 8 Grad auf Fehmarn und 10 Grad in Hamburg.

Am Freitag wird es laut DWD dann bei ähnlichen Temperaturen überall wolkenverhangen, auch Sprühregen ist möglich. Am Samstag sinken die Temperaturen leicht auf 7 bis maximal 9 Grad und es bleibt trüb. Vor allem im Norden könne es im Tagesverlauf einzelne Aufhellungen geben. Am Sonntag seien dann an der Ostsee auch wieder größere Auflockerungen zu erwarten, sagte die Meteorologin. Die Temperaturen liegen ebenfalls bei 8 bis 9 Grad.

