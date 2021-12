Hamburg öffnet Corona-Impfzentrum für Fünf- bis Elfjährige

Hamburg. In Hamburg öffnet heute ein zentrales Corona-Impfzentrum für Kinder von fünf bis elf Jahren. In dem in einer Sporthalle in der Nähe des Michels umgebauten Zentrum sollen künftig von Dienstag bis Donnerstag sowie samstags und sonntags von 10.00 bis 17.00 Uhr Corona-Schutzimpfungen verabreicht werden - bis zu 2500 Mal pro Woche. Vorrang haben laut Sozialbehörde vorerkrankte Kinder. Aber auch andere Eltern, die sich mit ihrem Kind für eine Impfung entscheiden, können einen Termin erhalten.

In der Hansestadt kommen etwa 110.000 Kinder zwischen fünf und elf Jahre für eine Corona-Impfung in Betracht. Die ersten Dosen des speziell für Kinder hergestellten Impfstoffs von Biontech/Pfizer waren für Mittwochabend erwartet worden. Insgesamt erhält Hamburg in einer ersten Tranche 30.000 Impfdosen. Ein Drittel des Impfstoffs soll an die niedergelassenen Kinderärzte ausgegeben werden.

Das Kinderimpfzentrum in der Pasmannstraße wird zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KHV) betrieben. Voraussetzung für die Impfung ist ein Termin, der im Internet gebucht werden kann. Neben dem Kinderimpfzentrum werden ab Donnerstag auch die Asklepios Klinik Nord und die Kinderklinik des UKE mit der Corona-Impfung für Kinder beginnen. Vier andere Kinderkliniken sollen sukzessive folgen.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Impfungen zurzeit für Kinder, die Risikofaktoren für einen schweren Covid-19-Verlauf oder Angehörige mit hohem Risiko haben. Es können nach individueller Entscheidung und ärztlicher Aufklärung aber auch alle Kinder dieser Altersgruppe geimpft werden. Für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren laufen Impfungen bereits seit Längerem.

© dpa-infocom, dpa:211215-99-396681/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg