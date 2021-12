Feuerwehrleute helfen einem Pferd, das in einen Wassergraben gefallen ist und sich nicht mehr selbstständig befreien konnte.

Hamburg. Die Feuerwehr hat am Mittwoch auf einer Koppel in Hamburg-Moorwerder ein Pferd aus einem Wassergraben gerettet. Das berichtete ein Feuerwehrsprecher. Wie es dazu kam, dass das Tier in den Graben gerutscht war, konnte er zunächst nicht sagen. Bilder zeigen, wie die Einsatzkräfte unter anderem versuchte, das Pferd mit Schläuchen aus dem Wasser zu ziehen. Auch Landwirte halfen mit.

© dpa-infocom, dpa:211215-99-394641/2

