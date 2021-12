Trainer Timo Schultz sieht St. Pauli als "Underdog"

Hamburg. Trotz der Herbstmeisterschaft in der 2. Fußball-Bundesliga sieht Trainer Timo Schultz den FC St. Pauli nicht in der Favoritenrolle auf den Aufstieg. "Wir gehen immer noch als Underdog in das Aufstiegsrennen. Es gibt vier, fünf große Vereine in der Liga, die von vornherein gesagt haben, sie wollen und müssen aufsteigen. Wir hätten uns diese Situation vor der Saison nicht erträumen lassen. Aber das Schöne an Träumen ist, dass sie manchmal wahr werden können", sagte der 44-Jährige am Mittwoch in Hamburg.

Im letzten Punktspiel des Jahres und zugleich zum Rückrunden-Auftakt treten die Kiezkicker am Freitag (18.30 Uhr/Sky) bei Holstein Kiel an. Die Kieler rangieren nur auf dem 15. Tabellenplatz. Die Hamburger gewannen das Saison-Auftaktspiel gegen die KSV Holstein glatt 3:0.

Nun allerdings erwartet Schultz einen stärkeren Gegner. "Die Kieler haben sich nach dem schwierigen Saisonstart berappelt, eine konstante Leistung gezeigt und regelmäßig gepunktet." Dabei lobt er vor allem die Führungsspieler des Gegners: "Sie haben mit Hauke Wahl, Lewis Holtby, Alexander Mühling und ihrem Rekord-Einkauf Benedikt Pichler eine stabile Achse. Das ist wirklich Qualität für die 2. Liga."

Personell kann Schultz nahezu aus dem Vollen schöpfen: "Alle Spieler, die uns gegen Nürnberg und Düsseldorf zur Verfügung standen, stehen auch in Kiel zur Verfügung." Stürmer Simon Makienok befindet sich aufgrund seiner Corona-Infektion allerdings weiterhin in Quarantäne.

