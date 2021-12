Termine im Hamburger Kinderimpfzentrum buchbar

Eine Impfspritze liegt in einer medizinischen Schale.

Hamburg. Zwei Tage vor dem Start des zentralen Hamburger Kinderimpfzentrums hat die Terminvergabe begonnen. Über ein eigens eingerichtetes Buchungsportal könnten ab sofort Impftermine für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren vereinbart werden, teilte die Sozialbehörde am Dienstag mit. Vorrang haben vorerkrankte Kinder. Aber auch alle anderen Eltern, die sich mit ihrem Kind für eine Impfung entscheiden, können einen Termin erhalten.

Am Donnerstag öffnet das gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH) betriebene Zentrum in der Pasmannstraße in der Nähe des Michels. Künftig wird dort von dienstags bis donnerstags sowie samstags und sonntags von 10.00 bis 17.00 Uhr geimpft - bis zu 2500 Mal pro Woche.

Neben dem Kinderimpfzentrum werden ab Donnerstag auch die Kinderklinik des UKE und die Asklepios Klinik Nord mit der Kinderimpfung beginnen. Vier andere Kinderkliniken sollen sukzessive folgen.

© dpa-infocom, dpa:211214-99-382747/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg