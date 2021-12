Zeitung: Kiel plant Defensiv-Verstärkung in der Winterpause

Kiel. Holstein Kiel will sich in der Winterpause der 2. Fußball-Bundesliga noch einmal verstärken. Nach Informationen der "Kieler Nachrichten" (Dienstag) sucht der Tabellen-15. aus dem hohen Norden eine Alternative für Lewis Holtby im defensiven Mittelfeld, wo seit dem Sommertransfer von Leistungsträger Jonas Meffert zum Hamburger SV eine Lücke entstanden ist. Laut dem Zeitungsbericht sind Marvin Knoll (31) vom Ligarivalen FC St. Pauli und Havard Nordtveit (31) vom Bundesligisten 1899 Hoffenheim Kandidaten der Norddeutschen, die mit 30 Gegentoren die drittschlechteste Liga-Defensive stellen.

Beide Akteure haben alte Bekannte bei der KSV Holstein. Sportchef Uwe Stöver lotste im Jahr 2018 den auch in der Abwehrzentrale einsatzfähigen Ex-Regensburger Knoll zu seinem damaligen Club in die Hansestadt. Und der aktuelle Holstein-Coach Marcel Rapp kennt den Norweger Nordtveit aus gemeinsamen Zeiten in Hoffenheim. Beide Profis sind in der laufenden Spielzeit bei ihren Vereinen allerdings nur noch Edelreservisten. Ihre Verträge laufen jeweils am Saisonende aus.

