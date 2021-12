Zwei Forscherinnen sollen in Bundesversammlung abstimmen

Hamburg. Die Hamburger Forscherin Marylyn Addo soll Anfang kommenden Jahres an der Wahl des Bundespräsidenten teilnehmen. Die SPD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft nominierte die 51-jährige Leiterin der Infektiologie am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) am Montagabend neben 13 Landespolitikern für die Bundesversammlung am 13. Februar in Berlin. Für die Grünen-Fraktion soll unter anderem die Politökonomin und Nachhaltigkeitsforscherin Maja Göpel bei der Wahl des Staatsoberhaupts mit abstimmen. Die Linksfraktion nominierte den 70-jährigen Rentner und früheren Gewerkschafter Gerald Kemski-Lilleike.

Addo habe sich mit ihrer Arbeit nicht nur in der Corona-Pandemie verdient gemacht, sagte SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf. "Mit ihrer Nominierung wollen wir "danke" sagen." Dieser Dank gelte auch stellvertretend den vielen anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und dem ärztlichen und pflegerischen Personal.

Bei der Wahl des Staatsoberhaupts gehe es um eine Entscheidung mit hohem Symbolgehalt für die Zukunft Deutschlands und der EU, sagte die Grünen-Fraktionschefin Jennifer Jasberg. "Mit Maja Göpel binden wir eine Forscherin in diese verantwortungsvolle Entscheidung ein, die mit ihrem visionären Blick den Diskurs über nachhaltige Transformation entscheidend beeinflusst hat und künftig weiterhin prägen wird."

Zumeist benennen die Fraktionen Politiker aus der eigenen Partei als Kandidaten für die Bundesversammlung. Auf der Vorschlagsliste der SPD stehen 14 Namen, auf der der Grünen fünf und auf der der CDU zwei. Die Linke hat nur Kemski-Lilleike nominiert. Die Bürgerschaft wird am Mittwoch über die Hamburger Delegierten in der Bundesversammlung entscheiden. Diese setzt sich aus den 736 Bundestagsabgeordneten und ebenso vielen Delegierten zusammen, die von den Landesparlamenten entsandt werden.

© dpa-infocom, dpa:211214-99-375672/2

