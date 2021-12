Wetter Hamburg: Weiße Weihnachten im Norden? So stehen die Chancen

Die ungewöhnliche Dezemberwärme in Hamburg und Schleswig-Holstein dauert an. Aber: Kommende Woche sinken die Temperaturen wieder.

Hamburg. Noch zehn Tage bis Heiligabend – und das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein zeigt sich alles andere als winterlich. "Am Montag war Hamburg mit 11 Grad sogar mit der wärmste Ort in ganz Deutschland", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Und die ungewöhnliche Dezemberwärme dauert in den kommenden Tagen an. Doch kurz vor den Festtagen sinken die Temperaturen wieder.

Steigen damit auch die Chancen auf weiße Weihnachten in Norddeutschland? "Nächste Woche wird es spannend", sagt der Wetterexperte. "Das umfangreiche Betonhoch über Europa verschiebt sich etwas Richtung Britische Inseln, dann könnte aus Osteuropa sehr kalte Luft nach Deutschland strömen." Auch in Hamburg kühlt es sich zu Weihnachten ab – der Meteorologe rechnet mit Temperaturen zwischen 0 und 2 Grad.

Wetter Hamburg: Chancen auf weiße Weihnachten gering

Doch es gibt einen Haken: Da die Luftmassen aus Osteuropa kommen, handelt es sich um kontinentales, trockenes und kaltes Wetter. "Das heißt: Es ist kein Niederschlag in Sicht – und damit rückt das Thema weiße Weihnachten in weite Ferne", so Jung. "Die Wahrscheinlichkeit auf Schnee zum Fest liegt unterhalb von 700 Metern noch maximal bei zehn Prozent."

In den kommenden Tagen sei das Wetter wie eine Schlaftablette, sagt der Meteorologe. "Wer drei Stunden lang mal nicht aus dem Fenster schaut, verpasst nichts." Es bleibt grau und trüb, die Temperaturen steigen auch am vierten Advent auf bis zu 9 Grad. Es kann auch mal Sprühregen geben.

Weiße Weihnachten in Hamburg zuletzt 2010/2011

Weiße Weihnachten gibt es in Norddeutschland äußerst selten – und angesichts des Klimawandels dürften schneebedeckte Landschaften noch seltener vorkommen. Die Klimaexperten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sprechen von „weißer Weihnacht“, wenn an allen drei Festtagen morgens um 7 Uhr eine Schneedecke von mindestens einem Zentimeter liegt. Das gab es in Hamburg zuletzt im Winter 2010/11.

Etwas anders sieht es aus, wenn man nach weißen Weihnachten mit einer Schneedecke an mindestens einem der drei Tage sucht. Demnach sind in Hamburg – heute wie früher – im Schnitt etwa alle sieben bis acht Weihnachtsfeste weiß, zuletzt 2009 (6 Zentimeter Heiligabend) und 2010 (20 Zentimeter am zweiten Weihnachtstag).

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Besonders viel Schnee im Norden gab es 2010

Nach Angaben des DWD feiern die Menschen auf Helgoland im Mittel einmal in 50 Jahren Weihnachten im Schnee. Auf dem Brocken im Harz hingegen lag seit 1961 fast an jedem vierten Weihnachtsfest an mindestens einem der Feiertage sogar über einen Meter hoch Schnee. Die weiße Pracht blieb nur in den Jahren 1971, 1987 und 2015 aus.

Besonders weiß waren die Weihnachtsfeste im Norden 1969, 1981 und 2010. „Gerade 2010 sorgte an vielen Orten für neue Schneehöhenrekorde an Weihnachtstagen“, so ein DWD-Wetterexperte. In Rostock wurden damals 28 Zentimeter Schnee gemessen, in Schleswig sogar 30 Zentimeter. Bremen hatte Heiligabend 20, Hannover 28 Zentimeter Schnee. Auf dem Brocken lagen zum Ende des Festes 160 Zentimeter Schnee. Laut DWD wurde diese Schneemenge dort in den vergangenen 59 Jahren nur an Weihnachten 1973 mit 180 Zentimetern übertroffen.