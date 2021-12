Erste Corona-Impfaktionen für Kinder in Schleswig-Holstein

Kiel. Eltern in Schleswig-Holstein können ihre Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren von Dienstag an bei offenen Aktionen gegen das Coronavirus impfen lassen. Um 8.30 Uhr geht es im Citti-Park Lübeck los, eine Stunde später in Schenefeld im dortigen Einkaufszentrum. Dort sind jeweils sogenannte Familienimpfungen angesetzt, bei denen auch Mädchen und Jungen in der genannten Altersgruppe den Piks bekommen können. Sie erhalten den Impfstoff von Biontech/Pfizer in einer geringeren Dosierung.

Am Mittwoch geht es mit Aktionen im Citti-Park Flensburg und in Kaltenkirchen im Einkaufszentrum Ohlandpark weiter. Außerdem können Eltern von Donnerstag an Termine für Kinderimpfungen buchen. Eltern dürfen sich ohne Termin ebenfalls impfen lassen, wenn sie ihre Kinder begleiten.

© dpa-infocom, dpa:211213-99-369732/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg