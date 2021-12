100.000 Biontech-Dosen extra für Schleswig-Holstein

Kiel. Schleswig-Holstein hat vom Bund ein Sonderkontingent von 100.000 Dosen des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer erhalten. In den Impfstellen könnten daher alle Interessierten gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) geimpft werden, teilte am Montag das Gesundheitsministerium mit. Grundsätzlich werde weiter hauptsächlich der Stoff von Moderna verimpft. Die Impfkommission empfiehlt dessen Verwendung jedoch erst ab 30 Jahren, zugelassen ist das Mittel ab 12 Jahren.

Personen unter 30, Schwangere und Stillende können nun in den Impfstellen wieder Biontech bekommen. Aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit könnten aber nicht alle damit geimpft werden, hieß es weiter. Es bestehe weiter keine Wahlfreiheit beim Impfstoff. "Ich freue mich sehr, dass die Anstrengungen erfolgreich waren und wir damit ein gezieltes Impfangebot auch an die unter 30-Jährigen in den Impfstellen des Landes machen können", sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) angesichts des Biontech-Sonderkontingents.

Seit dem 25. November wurden in den 26 Impfstellen des Landes 317 000 Termine gebucht. Es gibt dort weiterhin buchbare Termine, teilweise auch sehr kurzfristig für die nächsten Tage. Termine in allen Impfstellen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren können ab Donnerstag gebucht werden (www.impfen-sh.de). Bereits ab Dienstag können zudem an jeweils zwei Standorten pro Tag in offenen Impfaktionen auch Kinder dieser Altersgruppe ihre Impfung erhalten.

Schleswig-Holstein steht bei den Impfquoten auf Spitzenplätzen im deutschen Ländervergleich. Rein rechnerisch haben dem Ministerium zufolge aktuell 55 Prozent aller vor fünf Monaten vollständig Geimpften eine Auffrischungsimpfung bekommen. Von den vor sechs Monaten vollständig Geimpften betreffe dies 93 Prozent.

