Schwerer Raub in Henstedt-Ulzburg: Ehepaar gefesselt

Henstedt-Ulzburg. Ein älteres Ehepaar ist in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) Opfer eines schweren Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren zwei Männer am Freitagabend in das Wohnhaus der über 70 Jahre alten Senioren eingedrungen. Ein Täter habe auf den Mann eingeschlagen und Auskunft über den Aufbewahrungsort von Wertsachen verlangt.

Die Räuber durchsuchten den Angaben zufolge die Räume und fesselten das Paar. Dann verschwanden sie mit Schmuck und Bargeld in dreistelliger Höhe. Die Ehefrau konnte sich und ihren Mann befreien und Hilfe holen. Die Fahndung nach den Tätern mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Der überfallene Mann kam mit einer Platzwunde und Hämatomen in ein Krankenhaus.

