Tankstellenpächter schlägt mutmaßlichen Räuber in die Flucht

Ahrensburg. Mit seiner entschlossenen Gegenwehr hat ein Tankstellenpächter in Ahrensburg im Kreis Stormarn einen mutmaßlichen Räuber in die Flucht geschlagen. Der Täter, der eine OP-Maske vor dem Gesicht trug, habe von dem 56 Jahre alten Pächter Geld aus der Kasse gefordert und ihn mit einem Reizstoffsprühgerät bedroht, teilte die Polizei am Montag mit. Statt das Geld herauszugeben, habe der Pächter dem Mann mit einem Messer gedroht. Als der Pächter auf den mutmaßlichen Räuber zuging, ergriff der die Flucht. Bei dem versuchten Überfall am Sonntag wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt.

© dpa-infocom, dpa:211213-99-364692/2

