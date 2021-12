Flensburg bindet Isländer Teitur Einarsson bis 2024

Flensburg. Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat auf die andauernden Verletzungsprobleme im Rückraum reagiert und den Isländer Teitur Einarsson bis zum 30. Juni 2024 unter Vertrag genommen. Das teilte der Club am (heutigen) Sonntag vor dem Spiel gegen den SC DHfK Leipzig mit. Der 23-jährige Linkshänder war nach den Ausfällen von Franz Semper und Magnus Röd im Oktober vom schwedischen Club IFK Kristianstad nachverpflichtet worden.

"Teitur hat sich in den wenigen Wochen perfekt in unser Spielsystem integriert", betont SG Trainer Maik Machulla. "Ich sehe ganz viel Potenzial in Teitur, und er ist erst am Anfang seiner Karriere. Er ist ein Spieler, der auf mehreren Positionen einsetzbar ist und die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir uns in der Breite besser aufstellen müssen."

