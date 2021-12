Corona-Sieben-Tage-Inzidenz bei 249,2: 574 neue Fälle

Hamburg. In Hamburg ist die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz nahezu unverändert geblieben. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der gemeldeten Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche am Sonntag mit 249,2 an - nach 249,0 am Tag zuvor.

574 neu nachgewiesene Infektionen kamen am Sonntag hinzu - 92 weniger als am Samstag und 3 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Seit Februar 2020 haben sich in der Hansestadt mindestens 122.873 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. 106.400 davon gelten nach Schätzungen des Robert-Koch-Institutes (RKI) als genesen. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit dem Virus in Hamburg gestorben sind, erhöhte sich den Angaben zufolge um 8 auf 1925.

In den Hamburger Krankenhäusern lagen nach Angaben der Gesundheitsbehörde (Stand Freitag) 234 Covid-Patienten, 18 weniger als am Vortag. 65 Corona-Kranke wurden auf Intensivstationen behandelt - einer mehr als am Donnerstag.

Die Hospitalisierungsrate, also die Zahl der in Krankenhäusern aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner und Woche, lag nach Angaben des RKI am Freitag in Hamburg bei 3,24. Bundesweit betrug sie demnach 5,71. Bei Überschreitung der Grenzwerte 3, 6 und 9 können die Bundesländer jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängen.

© dpa-infocom, dpa:211212-99-353035/2

