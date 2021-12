Aufsteiger Hamburg fordert Handball-Rekordmeister Kiel

Hamburg. Das Spiel des deutschen Handball-Rekordmeisters THW Kiel beim Aufsteiger HSV Hamburg lässt Erinnerungen an große Duelle aufkommen. Einst waren die Champions-League-Gewinner auf Augenhöhe, doch jetzt ist der HSVH klarer Außenseiter. Daran ändert auch die Einschätzung von THW-Trainer Filip Jicha nichts, für den die Hamburger "kein normaler Aufsteiger" sind. Am Sonntag (13.40 Uhr/Sky und NDR-Fernsehen) wollen die Hanseaten dem Favoriten jedoch das Leben schwer machen. In der Hamburger Barclays-Arena gelten an diesem Wochenende die Zuschauerbeschränkungen noch nicht. Erwartet werden 8000 Zuschauer - eine Rekordkulisse für den HSVH in dieser Saison. Das letzte Duell beider Teams liegt sechs Jahre zurück. Damals gewann der THW mit 29:23.

© dpa-infocom, dpa:211204-99-257775/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg