Literatur Hamburger Lessing-Preis geht an Schriftsteller Uwe Timm

Hamburg. Der Schriftsteller Uwe Timm erhält den mit 10.000 Euro dotierten Lessing-Preis der Stadt Hamburg. Mit der Auszeichnung ehre man das große literarische Werk eines der bedeutendsten Autoren der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, wie die Kulturbehörde am Freitag mitteilte. Der 81-Jährige beweise seit Jahrzehnten, dass es kein Widerspruch sein müsse, ein viel gelesener Autor zu sein und zugleich intellektuell höchsten Ansprüchen zu folgen. Timms Romane fügen sich der Jury zufolge mit seinen bewegenden autobiografischen Büchern zu einer einzigartigen Chronik der Moderne zusammen.

Timm wurde 1940 in Hamburg geboren und lebt in München und Berlin. Er ist für Romane wie "Morenga", "Am Beispiel meines Bruders" oder "Die Entdeckung der Currywurst" bekannt. Daneben feierte er auch mit dem Kinderbuch "Rennschwein Rudi Rüssel" große Erfolge.

Der Senat der Hansestadt hatte den Lessing-Preis 1929 anlässlich des 200. Geburtstags von Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) gestiftet. Er wird alle vier Jahre verliehen. Zu den Preisträgern gehören unter anderem Hannah Arendt, Walter Jens, Alexander Kluge und Jan Philipp Reemtsma. Die Preisverleihung soll am 23. Januar stattfinden.

