Sea Devils holen Kirk Heidelberg als Offensive Coordinator

Hamburg. Die Hamburg Sea Devils haben den Trainerstab für die nächste Saison in der European League of Football (ELF) verstärkt. Als neuer Offensive Coordinator wurde Kirk Heidelberg verpflichtet. Der 64-jährige Amerikaner, der früher die Hamburg Blue Devils in der Bundesliga trainiert hatte, war in der vergangenen Spielzeit Cheftrainer bei den Cologne Centurions in der ELF.

"Wir werden ein hervorragendes Team zusammenstellen, mit dem ich ein Ziel habe: Besser werden", sagte Heidelberg am Donnerstag. Als Defensive Coordinator fungiert weiterhin Kendral Ellison. Die bereits besetzte Position des Cheftrainers soll in den kommenden Wochen offiziell bekanntgegeben werden.

